Siccità: Chinnici (Pd Sicilia), il capogruppo di Fi si indigni per i finanziamenti persi dal centrodestra

PALERMO – “Il capogruppo di Forza Italia all’ARS, Stefano Pellegrino, si indigni per i finanziamenti persi da Schifani, Musumeci e il centrodestra tutto invece di attaccare l’onorevole Fabio Venezia e i sindaci che occupano la diga dell’Ancipa”. Lo dice l’onorevole Valentina Chinnici, deputata del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana.

“Per colpa del centrodestra – spiega – la Sicilia ha subito un definanziamento di ben 338 milioni di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, 104 milioni di euro di competenza della Regione e 234 delle Città Metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Risorse per la realizzazione di opere preziose, tra cui alcune proprio in tema emergenza idrica, come la sistemazione di vasche e canali delle dighe Olivo, Sciaguana e Villarosa nell’ennese, la messa in sicurezza dell’invaso di Rosamarina di Caccamo (Palermo), il consolidamento della diga Disueri di Gela”.

“Nel ricordo fecondo della figura e degli insegnamenti di Danilo Dolci – conclude Chinnici – e delle sue battaglie per la costruzione della diga dello Jato, continueremo a tenere alta l’attenzione perché l’acqua sia un diritto di tutti i siciliani”.