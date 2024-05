Sicilia. 23 maggio. Giambona: “Contro le mafie prevenzione e progetto diffuso di legalità”

PALERMO – “Oggi non può e non deve essere una semplice commemorazione. Deve essere questa l’occasione per trovare una nuova forza per opporci con determinazione ad ogni forma di illegalità e di violenza, ad una criminalità organizzata che cambia assieme alla società. Ecco perché è fondamentale l’attività di sensibilizzazione e di prevenzione da fare a partire dalle scuole con progetti mirati ed iniziative serie per contrastare, ad esempio, la dispersione scolastica. E poi ancora è necessario impegnarsi sul fronte del welfare e del lavoro, elementi essenziali per rendere più complicato alla criminalità la possibilità di reperire manovalanza”. Lo dice Mario Giambona, Vicepresidente del Gruppo Parlamentare del Partito Democratico all’ARS in occasione della ricorrenza del 23 maggio 2024. “È necessaria la presa di coscienza sulla mafia, comprendendo che essa ha generato solo terrore e sottosviluppo economico, sociale e culturale. È inoltre fondamentale una pubblica amministrazione trasparente e limpida. Dove c’è emergenza ci sono soldi e dove ci sono soldi si annida il malaffare. Schifani, colpevolmente , non intende affrontare quelle emergenze siciliane della sanità, del dissesto e dei rifiuti, la cui gestione ha messo alla luce diverse inchieste giudiziarie. Tutto questo è inaccettabile”.