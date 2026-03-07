Sicilia. Barbagallo: “Quadro allarmante quello descritto da capo procura della Corte conti”

PALERMO – “Un presunto danno erariale di circa 21 milioni e gran parte dei procedimenti che riguardano in particolar modo gli enti regionali e le società partecipate. E’ la fotografia scattata dal procuratore regionale della Corte dei conti, Pino Zingale, durante il suo intervento all’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti. Un quadro allarmante che descrive perfettamente la deriva in cui versa la regione siciliana governata dal centrodestra”. Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo.

“Lo abbiamo detto svariate volte e ci dispiace constatare come questo andazzo sia – prosegue – diventato un malcostume intollerabile. Sprechi nelle consulenze, assunzioni facili e clientele sono diventate la regola nella gestione della Regione Siciliana targata Schifani. E bene fa la procura contabile a vigilare mentre il centrodestra in parlamento, si preoccupa con leggi ad hoc – conclude – di limitare anche l’operato della Corte dei Conti”.