Sicilia: Chinnici (Pd Sicilia), se fossi Presidente della Regione userei lo Statuto per investire sulla scuola

PALERMO – “Se io fossi Presidente della Regione, userei lo Statuto per investire tantissimo sull’istruzione e, in particolare, sul settore 0-6 e sulla scuola primaria su cui la Regione ha competenza esclusiva. Perché è lì che si gioca il futuro della nostra terra: nella cura, nell’educazione e nelle opportunità dei nostri bambini. Una Sicilia che investe sui più piccoli è una Sicilia che sceglie di non essere più ultima in Europa”. Lo dice l’onorevole Valentina Chinnici, presidente della Commissione Biblioteca dell’Assemblea Regionale Siciliana, nel corso del seminario “La Biblioteca dell’ARS per gli 80 anni dello Statuto”, promosso dalla Commissione Biblioteca dell’Assemblea regionale siciliana.

“Questo seminario – ha spiegato Chinnici – è solo il primo di un ciclo che ho fortemente voluto per restituire alla politica il suo senso più alto: servire la comunità con competenza e visione. Lo Statuto siciliano non è un documento museale, ma una leva di sviluppo”.

Un’iniziativa che segna l’avvio di un percorso volto a rilanciare la cultura politica e la conoscenza delle istituzioni, fortemente voluto dalla presidente della Commissione.

Il programma dei pianeti prevede dopo i saluti istituzionali, della stessa on. Chinnici, delle componenti della Commissione Marianna Caronia e Roberta Schillaci, del segretario generale Fabrizio Scimè e del direttore della Biblioteca Michele Balistreri, gli interventi di Laura Salamone (Direttrice del Servizio delle Commissioni e Capo Ufficio Biblioteca ARS), del costituzionalista Giuseppe Verde (UNIPA) e dell’economista Gioacchino Fazio (UNIPA). A moderare il dibattito è Roberto Puglisi, direttore responsabile di Live Sicilia. Porteranno inoltre il loro contributo Matteo Cocchiara (Asael), Carmelo Traina (Patto x Restare) e Giuseppe Verrigno (Politeia).

Al centro della riflessione, il valore attuale dello Statuto speciale siciliano a 80 anni dalla sua approvazione, tra autonomia, risorse e politiche per il futuro dell’Isola.

L’evento registra una numerosa partecipazione di addetti ai lavori, studenti, associazioni e cittadini.

L’iniziativa, curata dalla Commissione Biblioteca ARS, rappresenta il primo appuntamento di un calendario che proseguirà nei prossimi mesi con l’obiettivo di promuovere la cultura politica e il valore delle Istituzioni.