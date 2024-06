Sicilia, Congresso di tre giorni dei Testimoni di Geova

TRAPANI – Programmata una serie di congressi di zona dei Testimoni di Geova, a cui parteciperanno i 1500 fedeli della provincia di Trapani. I congressi si terranno presso la Sala delle Assemblee di Caltanissetta e, per la prima volta, a Catania presso il Sicilia Fiera di Misterbianco, a partire da venerdì 7 giugno e per tutti i fine settimana di giugno 2024.

Per 22.000 partecipanti da tutta la Sicilia, il congresso sarà un momento di condivisione e scambio di idee. Il tema dell’evento è: “Annunciamo la buona notizia”. In un mondo dominato da cattive notizie diffuse attraverso social media, televisione e radio, questo congresso di tre giorni offrirà un’esperienza unica, concentrandosi esclusivamente su notizie positive. Il congresso si propone di esplorare l’effetto delle buone notizie sul nostro equilibrio emotivo e sul benessere della società. Attraverso una serie di discorsi, presentazioni e testimonianze, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire come un messaggio di speranza e ottimismo possa influenzare positivamente la vita quotidiana.