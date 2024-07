Sicilia. Contrasto alla povertà. Giambona: “Finalmente anche il centrodestra si sveglia”

PALERMO – ⁹È del Partito Democratico, a prima firma Mario Giambona, la prima proposta presentata al Parlamento Siciliano, già nel marzo 2024, per dare sostegno alle circa 40.000 famiglie siciliane che sono state tagliate fuori dal reddito di cittadinanza.

“L’ho chiamato reddito di dignità regionale – dichiara l’On. Mario Giambona, Vicepresidente del Gruppo Parlamentare del Partito Democratico all’ARS – e prende spunto da un analoga norma oggi in vigore nella regione Puglia, che viene finanziata esclusivamente con fondi extra-regionali (FSE+ 2021-2027), senza quindi gravare sul bilancio regionale. La proposta, oltre a garantire misure di contrasto alla povertà, permette di utilizzare al meglio i fondi messi a disposizione dall’Unione Europea, che solo nell’ultimo ciclo di programmazione ne hanno visto perdere per la Sicilia almeno 80 milioni di euro, con grande responsabilità dei governi di centro-destra. È un sacrilegio – conclude Giambona – non pensare di utilizzare queste risorse per una finalità quale il sostengo alle famiglie in disagio economico. Accolgo con gran favore la proposta analoga presentata da alcuni esponenti della maggioranza Schifani che, malgrado i diktat nazionali, comprende cos’è meglio portare avanti per i siciliani.”