Sicilia: Fuga dei giovani dall’edilizia

PALERMO – “Se fai l’influencer o il consulente finanziario guadagni facile e veloce”. Sono due dei più diffusi modelli di business che sui social promettono un futuro agile e attraggono sempre più giovani. E così accade che in Sicilia l’edilizia, pur essendo uno dei settori vitali per l’economia regionale, non solo ha difficoltà

a trovare manodopera, ma subisce anche un progressivo incremento di

chiusure di aziende che non viene compensato da un sufficiente innesto

di giovani imprenditori.

Secondo i dati dell’Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, nel

primo trimestre di quest’anno, per fare un esempio, sono 21.850 le

imprese della categoria costruzioni di edifici, residenziali e non,

attive nell’Isola e che danno lavoro a 72.089 addetti; ma in questo

stesso periodo le Camere di commercio hanno registrato in questa

categoria 1.627 chiusure a fronte di appena 698 nuove iscrizioni. E,

guardando alla loro dimensione, di queste 21.850 imprese quasi la metà,

ben 11.609, è composta da ditte costituite dal solo titolare o con un

addetto.

Quindi, in un quadro che vede realmente 10.241 attività dotate di una

struttura imprenditoriale, l’onere di garantire una continuità

produttiva al comparto edile in Sicilia è affidata, secondo l’analisi

specifica elaborata da Infocamere nazionale, ad un drappello di appena

3.797 aziende edili gestite da under 35, circa un terzo dello stock.

A lanciare l’allarme è Gianluca Zaccaria, presidente regionale del

Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Sicilia: “Il problema – segnala – si

estende alla difficoltà di individuare una nuova generazione di

imprenditori edili. Anche molte imprese storiche siciliane si trovano

oggi davanti a un passaggio generazionale incerto, con figli che spesso

scelgono strade professionali completamente diverse”.

Ecco perché Gianluca Zaccaria annuncia un tour del Gruppo Giovani

Imprenditori nelle scuole, negli istituti tecnici e nelle università:

“Vogliamo raccontare cosa significa davvero fare impresa nel settore

delle costruzioni e spiegare che dietro ogni infrastruttura, ogni

scuola, ogni ospedale, ogni casa sicura c’è il lavoro di imprenditori

che ogni giorno investono, rischiano e costruiscono il futuro delle

nostre comunità: un settore che dà molte soddisfazioni e riconoscimenti

per lungo tempo”.

Nella foto Gianluca Zaccaria.