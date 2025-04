Sicilia laboratorio di sviluppo, il confronto alla LUMSA.Nasce osservatorio sull’IA, l’esperienza dell’Università

PALERMO – Un Osservatorio regionale sull’Intelligenza Artificiale, con sede all’assessorato delle Attività produttive, sarà presto istituito con l’obiettivo di accompagnare le imprese locali nell’adozione di tecnologie avanzate e affrontare in modo strutturato le sfide poste dalla trasformazione digitale e dalla competizione globale. Ad annunciarlo è stato oggi (4 aprile) l’assessore Edy Tamajo nel corso del convegno “Sicilia laboratorio di sviluppo economico: risultati e prospettive”, organizzato all’università Lumsa di Palermo. In una Sicilia che cresce con dati economici in rialzo il nuovo organismo – che si configurerà come una struttura tecnico-scientifica permanente – nasce in sinergia con le università e aziende siciliane che vorranno partecipare, e coinvolgerà esperti di estrazione multidisciplinare. La governance dell’iniziativa sarà coordinata insieme al direttore generale del dipartimento Attività produttive, Dario Cartabellotta, per garantire un dialogo costante tra istituzioni, università e tessuto produttivo. Il progetto OS-AI mira a fornire indicazioni utili alla programmazione regionale, individuando fabbisogni, opportunità e percorsi formativi per accrescere la competitività del sistema Sicilia nei settori chiave dell’economia del futuro.

Ad aprire i lavori è stato questa mattina Giampaolo Frezza, direttore del dipartimento Gec (Giurisprudenza, economia e comunicazione) Lumsa di Palermo. “Come dipartimento di Palermo della Lumsa sentiamo la responsabilità di contribuire a questa riflessione con i nostri strumenti che sono il pensiero critico, l’analisi comparata e provando in questa maniera a trattenere i nostri cervelli nell’Isola”, ha spiegato Frezza.

“L’Osservatorio OS-AI sarà un punto di riferimento strategico per leggere i cambiamenti, guidare le scelte politiche e valorizzare il capitale scientifico e imprenditoriale della nostra regione”, ha detto l’assessore Edi Tamajo.

L’osservatorio nasce sulla scia di un progetto già realizzato all’interno della Lumsa che ospita l’International Research Center for Artificial Intelligence Management (LICAIM). Più nel particolare, il LICAIM, approvato con decreto rettorale del 16 ottobre 2024, intende promuovere lo svolgimento di attività di ricerca, di alto livello ed elevata qualità da parte dei docenti e ricercatori della LUMSA, nel campo dell’intelligenza artificiale.