Sicilia. Mafia e corruzione, campo progressista: “Si è arrivati al capolinea, questo governo vada a casa”

PALERMO – “La notizia dell’indagine che coinvolge Iacolino e che ha portato finanche all’arresto di un dirigente regionale, il tutto con l’ombra della mafia, apre scenari inquietanti. Per queste ragioni i partiti e i movimenti del campo progressista compatti faranno una conferenza stampa congiunta domani (11 marzo) alle 9,45 presso la sala stampa dell’Ars, per chiedere che questo governo indecente vada a casa”. Lo dichiarano in una nota congiunta: Pd, M5S, Controcorrente, Avs, Italia Viva, Progetto Civico Italia, spazio Civico, PSI, +Europa e Più Uno.