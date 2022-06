Sicilia Munnizza free: campagna 2022 spiagge e fondali puliti

CASTELVETRANO – Il Circolo Legambiente Crimiso Castelvetrano, su proposta condivisa dall’Amministrazione Comunale di Campobello di Mazara, aderendo all’iniziativa di Legambiente Nazionale ed a sostegno della campagna SICILIA MUNNIZZA FREE ha organizzato la pulizia di parte delle spiagge di Tre Fontane; i partecipanti si sono dati appuntamento Domenica 29 Maggio alle 9 presso il lido Monnalisa; dopo la registrazione e presa visione dell’informativa e ricevute le raccomandazioni di rito connesse al rispetto delle prescrizioni anticovid, ai partecipanti sono stati distribuiti cappellini, pettorine e guanti; quindi si è avviata la raccolta iniziando dalla spiaggia adiacente al detto lido e proseguito fin sotto la torre e la piazzetta, stilando un analitico rapporto della tipologia di rifiuti raccolti .

Si ringrazia il Vicesindaco Moceri per aver contattato il responsabile della ditta per concordare il posizionamento dei rifiuti e il successivo ritiro; particolare ringraziamento va al gruppo di cittadini che hanno collaborato alla raccolta dei rifiuti unendosi ai volontari di Legambiente del circolo Crimiso

Ovviamente l’iniziativa di LEGAMBIENTE non ha voluto essere, né poteva esserlo, risolutiva del problema, ma ha voluto lanciare un messaggio perché ognuno facesse la sua parte per contrastare la presenza dei rifiuti che sono sparsi in spiaggia e che finiscono in mare ; non abbandonare i rifiuti e differenziarli è fondamentale per un migliore riciclo degli stessi, è fondamentale un cambio di stile di vita a cominciare dai piccoli gesti quotidiani!

I volontari del Circolo Crimiso di Legambiente, al termine della manifestazione, hanno confermato al Vicesindaco Moceri ed all’assessore Cusumano la disponibilità a collaborare con l’Amministrazione Comunale per le attività che verranno messe in campo sui temi ambientalistici, a cominciare dal progetto “SOIL4LIFE” ed a quello europeo “Life Terra”.