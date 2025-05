“Sicilia Regione Europea della Gasronomia-Sicily Food Vives”

CASTELVETRANO – Nelle giornata conclusiva della tappa a Castelvetrano dell’evento “Sicilia Regione Europea della Gastronomia-Sicily Food Vives” si è svolta il 18 Maggio 2025 a partire dalle ore 10.30 nella magnifica cornice del sistema delle piazze la cerimonia di premiazione del concorso oleario “L’Olio delle Contrade Selinuntine” .

Il concorso, come si legge nel regolamento, non si prefigge solo lo scopo di valorizzare i migliori oli extravergini di oliva prodotti nel territorio selinuntino, ma anche premiare quelle aziende che operano secondo i criteri della “buona pratica agricola” per le tre principali cultivar presenti nel territorio: Nocellara del Belice, Cerasuola e Biancolilla.

Nell’edizione di quest’anno è stata introdotta la menzione per il frantoio che ha registrato il maggior numero di aziende partecipanti ed una menzione speciale per il frantoio con il maggior numero di aziende premiate: il riconoscimento è andato al frantoio Bontagri.

L’edizione di quest’anno ha visto la partecipazione di 23 aziende, alcune delle quali hanno concorso per le diverse sezioni previste (convenzionale, bio, dop valle del belice e igp sicilia) con 37 campioni diversi sottoposti all’esame della giuria, coordinata dal capopanel dr.Leo Prinzivalli.

Nei due pomeriggi di Venerdì (16 maggio) e Sabato si è svolta una prova d’assaggio gratuita aperta a tutti i visitatotori dei campioni già selezionati in precedenza dalla giuria del concorso e che sono rimasti in esposizione nello stand dell’Associazione Slow Food Castelvetrano e Agro Selinuntino aps per tutta la durata dell’evento.

Di seguito le aziende premiate:

“Fruttato Intenso”

1° Az. Agr. Le Antiche macine (convenzionale)

2° Az. Agr. Lombardo Francesco (bio)

3° ex aequo: Terre in fiore ( bio) – Soc.Agr. Carbona (convenzionale)

“Fruttato medio”

1° ex aequo Az. Agr. Proverbio ( bio) – Az.Agr. Centonze Antonino (bio)

2° ex aequo Az.Agr. Turnaturi Carmela (convenzionale) – Az.Agr. Frantoio di Campagna (convenzionale)

3° Az.Agr. Le antiche macine (convenzionale)

“Fruttato leggero”

1°Az. Agr. Centonze Antonino ( dop)

2° Az.Agr. Gaudioso s.s.a. (bio)

3° Az. Agr. La Goccia d’oro (igp)

“Gran Menzione olio biologico”

1° Az. Agr. Terre in fiore

2° ex aequo Az. Agr. Lombardo Framcesco – Az. Agr. Moceri Giuseppe

“Premio I.G.P. Sicilia”

1° Az. Agr. Turnaturi Francesca

2° Az. Agr. Centonze Antonino

“Premio D.O.P. Valle del Belice”

1° Az. Agr.Turnaturi Carmela

2° Az. Agr. Centonze Antonino

“Menzione Speciale per il convenzionale”

1° Cuttone Giuseppe

2° Turnaturi Carmela

“Gran Menzione” (per punteggio totale più alto)

1° Az. Agr. Terre in fiore (87/100)

2° Az.Agr. Lombardo Francesco (85/100)

La V edizione del concorso ha ricevuto il gratuito patrocinio dei comuni di Castelvetrano, Campobello di Mazara e dell’Associazione Nazionale Città dell’olio, rappresentati nella cerimonia di premiazione rispettivamente dal sindaco Giovanni Lentini, dall’assessore Biagio Stallone e dalla referente provinciale Rosalia Ventimiglia.

Il comitato organizzatore, oltre a ringraziare tutte le aziende partecipanti, e i volontari della Pro-Loco per il prezioso supporto logistico, si è riservato di apportare le necessarie modifiche al regolamento per soddisfare le diverse richieste di partecipazione non accettate perchè con cultivar diverse da quelle previste nell’attuale regolamento.