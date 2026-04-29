Sicilia. Schifani vara nuova giunta, Barbagallo: “Siamo alla sagra della poltrona”

PALERMO – Il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, polemizza con Schifani e con la nuova giunta: “Schifani ci ha regalato un’altra delle sue trovate sorprendenti – ha dichiarato Barbagallo – ritorna in giunta Nuccia Albano, silurata mesi fa perché appartenente alla Dc di Cuffaro. Lo è ancora ma evidentemente oggi va bene così. Ma il colpo da maestro arriva all’assessorato alla Salute, orfano già di Salvatore Iacolino: defenestrata Daniela Faraoni, difesa ma non troppo, al suo posto arriva un esperto indiscutibile del settore, Marcello Caruso. Siamo alla sagra della poltrona. A palazzo d’Orleans si esce dalla porta e si rientra dalla finestra mentre Schifani ignora i veri problemi della Sicilia. Lo capiamo, troppo impegnato a tessere la tela di giorno e a scucirla di notte. Secondo il principio che le leggi per i nemici si applicano e per gli amici si interpretano”.