“Sicilia stupisci”: un viaggio tra storie di mare, reti e sapori. Al termine ci sarà menù di pesce azzurro per gli universitari

PALERMO – Giovedì 28 settembre 2023, presso l’ERSU di Palermo, nell’Area Lounge della Mensa universitaria Santi Romano (viale Delle Scienze, ed.1), gestita da COT Ristorazione, sarà una giornata speciale dedicata al mare e alla pesca, in collaborazione con la Regione siciliana, l’Università degli Studi di Palermo, gli enti di ricerca CORISSIA e IEMEST, con il sostegno dei sindaci di Palermo, Sferracavallo, Terrasini e Piana degli Albanesi: si tratta della seconda edizione di “Stupisci Sicilia”, organizzato da Panastudio Productions.

Un viaggio lungo le coste della provincia di Palermo, all’insegna di storie di mare e di reti, sapori antichi e passione per la pesca, reso possibile grazie alla misura 5.68 del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020 della Regione Siciliana, gestito dall’assessorato regionale dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea.

L’inizio della giornata è fissato per le ore 10,30 con la presentazione delle produzioni multimediali: un affascinante viaggio tra le tradizioni marinaresche della Sicilia, le reti degli antichi pescatori e i sapori autentici del mare. Si prosegue con la discussione scientifica, mentre dalle ore 12,30 sarà la volta della degustazione del pesce mediterraneo che gli studenti universitari avranno anche come menu del giorno, cucinato dagli chef di COT Ristorazione, grazie alla collaborazione con il Mercato Ittico di Palermo. Si andrà alla scoperta della marineria siciliana, delle storie dei pescatori e dei mercati ittici, dove si intrecciano secoli di tradizione, storia e cultura. Un invito a gustare i sapori autentici della cucina siciliana, con un focus sul pesce azzurro povero e sulla specie “negleto,” spesso trascurata e rigettata in mare. Un “viaggio” virtuale e fisico, un’esperienza di emozioni, sapori e scoperte. Un inno alla bellezza, alla sostenibilità e alla passione che caratterizzano la pesca siciliana.

Di seguito si terrà una tavola rotonda con la partecipazione di diversi docenti universitari. Saranno presenti all’iniziativa anche assessori regionali ed amministratori locali.