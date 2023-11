“SiciliAmbiente e Arpa Scuola insieme!”, al via la IV edizione. Oltre 160 classi degli istituti scolastici dell’Isola aderiscono al progetto di educazione ambientale di Arpa Sicilia

PALERMO – Prende il via la IV edizione di “SiciliAmbiente e Arpa Scuola insieme” 2023, il progetto di educazione ambientale cinematografico di Arpa Sicilia dedicato agli studenti delle scuole siciliane.

“SiciliAmbiente e Arpa Scuola insieme”, a cura dell’Unità operativa complessa “Educazione Ambientale, Reporting – Ambiente e Salute” di ARPA Sicilia, in partnership con l’Associazione Cantiere 7 e il SiciliAmbiente Film Festival, ha come obiettivo di sensibilizzare e informare i più giovani sui temi dell’Agenda 2030, ma anche stimolare comportamenti responsabili ed efficaci sul tema della sostenibilità ambientale, capacità critica ed il senso di autoefficacia.

Per raggiungere questi obiettivi, Arpa Sicilia punta sulla potente forza comunicativa della cinematografia che, con l’immagine e la narrazione, attiva la capacità immaginativa ed empatica dei più giovani.

Il percorso informativo e formativo, inserito anche nel Programma RIGENERAZIONE SCUOLA del MIUR e nel Programma Nazionale delle Iniziative per la Settimana di Educazione alla Sostenibilità del CNESA2030 – CNI UNESCO, si svolge in modalità blended ed a partecipare, quest’anno, sono oltre 160 classi degli istituti scolastici della Sicilia.

“Siamo lieti che anche quest’anno ci sia un’alta partecipazione degli istituti scolastici al SiciliAmbiente e Arpa a Scuola insieme”, il segno concreto di quanta importanza stia assumendo questa disciplina.L’attenzione all’ambiente è parte integrante dell’educazione civica ed i nostri docenti siciliani adesso lo sanno. Le emergenze ambientali, economiche e sociali richiedono un cambiamento di atteggiamento della nostra società e per questo è fondamentale partire dai più piccoli. Stiamo per questo ampliando l’offerta formativa con materiale didattico ad hoc, che gli insegnanti potranno utilizzare liberamente durante tutto l’anno, proponendo anche nuove forme di formazione e informazione esperienziale così come ci richiede l’Agenda 2030”, dichiara Vincenzo Infantino, direttore generale Arpa Sicilia.

Le fasi del progetto

Nella fase preliminare, il 13 novembre 2023, esperti del cinema e di ARPA Sicilia presenteranno ai docenti il programma della nuova edizione. Seguirà la fase la rivolta agli studenti, un vero e proprio laboratorio di educazione all’Immagine che comprende la visione dei filmati e dei documentari per stimolare il confronto tra docenti e alunni.

Successivamente, gli studenti svolgeranno una riflessione personale e collettiva dei temi trattati attraverso modalità interattive con tutti gli attori coinvolti.

La fase conclusiva prevede una conferenza finale sui temi ambientali in cui gli esperti saranno a disposizione dei partecipanti per rispondere a dubbi, curiosità e condividere riflessioni per aumentare il benessere del pianeta e di conseguenza di noi stessi.