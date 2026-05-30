Sicurezza. Interrogazione Schlein-Barbagallo: “A Palermo servono più forze dell’ordine, non basta solo videosorveglianza”

PALERMO – “Le istituzioni hanno il dovere assoluto di schierarsi e rimanere al fianco di chi opera nel rispetto della legalità e del tessuto economico sano della città di Palermo. E di fronte alla recente escalation di atti intimidatori, anche incendiari, raffiche di kalashnikov nei confronti di esercizi commerciali, l’eccessiva presenza e utilizzo di armi da fuoco che mette a rischio l’incolumità di cittadini e cittadine innocenti, come l’ultimo episodio che ha riguardato una ventiduenne ferita alla testa, chiediamo misure straordinarie che non possono limitarsi solo alla videosorveglianza”. Il Partito Democratico porta la “questione sicurezza a Palermo” alla Camera, con un’interrogazione urgente al Governo, prima firmataria la segretaria nazionale Elly Schlein con il segretario regionale, Anthony Barbagallo.

Schlein lo scorso 23 maggio ha voluto incontrare – privatamente – associazioni e esercenti di Sferracavallo, destinatari di bottiglie incendiarie, richieste di pizzo e sventagliate di fucile mitragliatore. Ha ascoltato i loro racconti, ha “percepito” la sensazione di generale insicurezza e ha raccolto la richiesta di maggiore presenza dello Stato.

“Non bastano soltanto gli impianti di videosorveglianza – si legge nell’atto ispettivo a firma Schlein e Barbagallo – ma l’adozione di misure speciali e di pattugliamenti intensificati, in particolare nelle fasce orarie notturne, nei quartieri periferici come Sferracavallo, Zen, Cep e nelle zone del centro storico di Palermo. Vogliamo sapere inoltre se si intenda provvedere a un ulteriore e urgente potenziamento degli organici delle Forze dell’ordine operanti sul territorio palermitano, promuovendo al contempo, mirate politiche di riqualificazione urbana e sociale dei quartieri coinvolti”.