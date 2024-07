Sicurezza nelle città trapanesi e “mala movida”. Appello della Uil Trapani alle istituzioni. Macaddino: “Servono più controlli e impiego di maggiori risorse”

TRAPANI – “Sono necessari più controlli di polizia e un maggiore impiego di risorse nel controllo dei territori del Trapanese. Quanti si riferiscono a questo sindacato ci raccontano sempre più spesso di episodi in tutta la provincia relativi ad aggressioni, spesso ai danni dei più giovani, da parte di bande formate per lo più da altri giovani”.

Il segretario generale della Uil di Trapani Tommaso Macaddino lancia un appello alle istituzioni deputate sul territorio “affinché si crei una strategia ad hoc per contrastare il fenomeno della cosiddetta ‘mala movida’, anche con il coinvolgimento propositivo delle parti sociali e dei sindacati di categoria – aggiunge Macaddino – . Anche se le forze dell’ordine mettono il massimo impegno nel loro lavoro, spesso si trovano a essere in pochi a causa delle carenze d’organico. Occorre pertanto pensare a delle strategie che possano contrastare il clima di insicurezza venutosi a creare, affiancando all’indispensabile dispiegamento di maggiori controlli anche altre azioni sul piano sociale ed educativo. La Uil – conclude il segretario generale trapanese – è come sempre disposta al dialogo e al confronto costruttivo”.