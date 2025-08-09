Sicurezza stagione estiva 2025

TRAPANI – In vista della stagione estiva 2025, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica (CPOSP) ha predisposto un articolato piano di rafforzamento dei servizi di vigilanza e controllo del territorio nelle località ad alta densità turistica, a supporto delle ordinarie attività svolte dalle Forze dell’Ordine.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto di Trapani, hanno preso parte il Vice Questore Vicario, il Comandante provinciale dei Carabinieri, nonché i rappresentanti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

L’incontro, svoltosi nella mattinata di venerdì 8 agosto, è stato preceduto da diverse riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per i profili inerenti la sicurezza, e del Comitato Operativo Viabilità, per i profili relativi alla viabilità. Nell’occasione, sono state definite le misure per garantire lo svolgimento in sicurezza della stagione ed è stata prevista l’ntensificazione dei servizi sul territorio e nelle aree maggiormente frequentate da turisti e visitatori, anche con il concorso delle Polizie Locali, nonché il potenziamento dei controlli lungo la rete autostradale e negli scali ferroviari, marittimi ed aeroportuali.

Particolare attenzione verrà rivolta al Capoluogo, alle località a maggiore vocazione turistica e alle località litoranee dove tradizionalmente si registra, in questo periodo, una intensa presenza di turisti e visitatori.

Il dispositivo di sicurezza, per la cui predisposizione sono state coinvolte anche le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, riguarda, inoltre, le aree più sensibili, quelle frequentate dai più giovani e le piazze in cui sono in programma eventi e spettacoli, al fine di garantire il tranquillo svolgimento della movida.

È stata assicurata la prosecuzione delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti con servizi coordinati tra le Forze di polizia e le Polizie Locali.

Sul fronte della sicurezza della circolazione, si è convenuta l’intensificazione dei servizi di vigilanza della Polizia Stradale e dei controlli delle pattuglie, che vengono impegnate lungo la rete stradale interessata da intensi flussi di traffico, nonché nelle aree di servizio per il contrasto di furti e borseggi.

La Capitaneria di Porto ha assicurato il rafforzamento dei servizi a mare con controlli sui natanti, anche per il contrasto delle attività di trasporto marittimo svolto senza le necessarie autorizzazioni o in violazione delle normative vigenti.