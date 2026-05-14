Sicurezza sul lavoro: all’Asp Trapani le verifiche periodiche su gru e ponti sospesi

TRAPANI – Datori di lavoro, proprietari e utilizzatori di macchine, impianti e attrezzature di sollevamento della provincia di Trapani non dovranno più rivolgersi a Palermo per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature.

Il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, per la prima volta, assicura, da questo mese, le verifiche ad attrezzature di sollevamento come gru su autocarro, a bandiera, a torre, a derrick, a cavalletto, carroponte e ponti sospesi.

I nuovi servizi vengono erogati dalla Unità operativa Impiantistica e Antinfortunistica dell’ASP, come previsto dal decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico della Regione Siciliana.

Queste competenze prima erano in capo all’Asp Palermo, mentre, adesso, le richieste di verifica periodica relative ad apparecchi di sollevamento di materiali e persone, installati o utilizzati, nel territorio della provincia di Trapani dovranno essere indirizzate all’Asp trapanese tramite pec all’indirizzo sia@pec.asptrapani.it, e utilizzando la modulistica già disponibile sul sito internet istituzionale dell’Azienda.

Le verifiche saranno effettuate dal personale tecnico dell’Asp Trapani, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Le informazioni operative, la modulistica e i recapiti aggiornati sono disponibili al seguente link (https://shortlink.uk/1uXFQ+) del sito istituzionale dell’Asp Trapani. Per eventuali chiarimenti è possibile contattare direttamente il Servizio Impiantistica e Antinfortunistica, telefonando al numero 0923.540322.