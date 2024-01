SIMG – Dal 2 gennaio sono in carica il nuovo Presidente Alessandro Rossi e la nuova dirigenza

ROMA – L’inizio del 2024 segna un passaggio storico per la Società Italiana di medicina Generale e delle Cure Primarie – SIMG. Alessandro Rossi entra ufficialmente in carica come nuovo Presidente della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie, dopo la nomina avvenuta nel 40° Congresso Nazionale della società scientifica, lo scorso novembre a Firenze. Raccoglie l’eredità di Claudio Cricelli, che si insedia come Presidente Emerito. Oltre a Rossi entrano in carica il nuovo Consiglio e la Giunta.

“Il nuovo anno inizia con un gruppo dirigente nazionale e regionale ampiamente rinnovato con l’elezione di molti giovani che hanno già ampiamente dimostrato il proprio valore – ha dichiarato il prof. Claudio Cricelli – Da oggi assumo la carica di Presidente Emerito: in questo ruolo istituzionale affiancherò il Presidente e gli organismi Direttivi nelle funzioni di Management tecnico e di supporto politico all’associazione che accanto ad Aldo Pagni ho fondato e diretto per oltre 42 anni. La SIMG costituisce una realtà evoluta ed è leader di processi e soluzioni avanzate ed innovative che rappresentano motivo di profonda soddisfazione ed orgoglio per la professione della Medicina Generale. Rivolgo un caro saluto a tutti i soci, ai dirigenti, agli amici e ai collaboratori che hanno consentito la costruzione di questa realtà associativa e scientifica straordinaria”.

Insieme a Rossi entra in carica anche la nuova giunta. Ignazio Grattagliano è il nuovo Vicepresidente; Gaetano Piccinocchi è il Tesoriere, Luigi Spigola il Segretario.

La Giunta sarà inoltre composta da Pierangelo Lora Aprile, Valeria Zurlo, Daniele Morini, Rosanna Cantarini, Damiano Parretti, Maurizio Cancian, Gerardo Medea, Martina Musto, Stefano Celotto, Luigi Galvano, oltre ai due membri di diritto Claudio Cricelli – Past President e Presidente emerito – e Ovidio Brignoli, Presidente Fondazione SIMG. Questo è il nuovo assetto dirigenziale della Società.

La Giunta, insieme all’assemblea dei segretari regionali, anch’essi rinnovati con le elezioni, andrà a comporre l’assemblea generale della SIMG.

Il nuovo presidente Alessandro Rossi, nel ringraziare tutti coloro che lo hanno sostenuto in questo percorso e in particolare il Presidente Cricelli, ha promesso che si impegnerà a essere espressione di un gruppo coeso di dirigenti SIMG che ha tenuto insieme la società negli ultimi anni, che si sta integrando e rinnovando con nuove partecipazioni e che ancor più si dovrà sviluppare nel futuro verso un ricambio generazionale.

In questi anni Rossi ha ricoperto diverse cariche: Responsabile Ufficio di Presidenza, Coordinatore per la Regione Umbria, Responsabile Area Patologie Acute, dedicandosi particolarmente al settore delle vaccinazioni e dell’antimicrobico resistenza. Laureato nel 1979 all’Università di Perugia, dal 1980 è stato medico di continuità assistenziale e poi medico di medicina generale a Narni (Terni). Negli anni ha svolto anche la docenza presso l’Università di Perugia come Professore incaricato di Medicina Generale.