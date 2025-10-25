Sindacato Cisal e la federazione Csa-Cisal, il sindaco Giuseppe Siviglia di S. Giuseppe Jato: “Solidarietà a Ferrandelli”

PALERMO – “La bomba carta fatta esplodere nei pressi dell’abitazione dell’assessore del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, – Lo dicono il sindacato Cisal e la federazione Csa-Cisal, commentando la bomba carta fatta esplodere nei pressi dell’abitazione dell’assessore Ferrandelli – richiede una risposta forte e unitaria delle istituzioni e delle parti sociali. Nessuno può illudersi di poter eludere la legalità e il rispetto delle regole, specie in settori delicati come quelli di cui si occupa l’assessore a cui, come sindacato, manifestiamo solidarietà incondizionata. Saremo sempre accanto agli amministratori che lavorano per il bene della collettività e per il contrasto a ogni forma di violenza o intimidazione”.

“Desidero esprimere, a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale – ha ribadito il sindaco Giuseppe Siviglia di San Giuseppe Jato – la più sincera solidarietà e vicinanza all’assessore all’Emergenza abitativa, Fabrizio Ferrandelli, per il grave episodio che lo ha colpito. Sono sicuro che atti del genere non lo faranno indietreggiare dal suo lavoro che porta avanti con coraggio”.