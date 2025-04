Sinergia istituzionale nella lotta agli incendi boschivi e d’interfaccia. Partecipazione attiva al sistema AIB

TRAPANI – Nel pomeriggio del 15 aprile 2025, presso il Salone di Rappresentanza della Prefettura di Trapani, si è tenuto un incontro, presieduto dal Viceprefetto Vicario, dott.ssa Maria Baratta, alla presenza altresì del Dirigente dell’Area V, dott.ssa Silvia Caponetto, finalizzato ad affrontare tempestivamente le tematiche afferenti le misure di prevenzione degli incendi nelle sue diverse forme, boschivi e di interfaccia urbano-rurali, e a verificare la funzionalità del sistema volto a fronteggiarli.

Alla riunione hanno preso parte il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, il Dirigente del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, nonché i rappresentanti dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, delle Amministrazioni comunali, delle Forze dell’ordine, dell’Esercito, dell’Aeronautica, del SAR, dei Parchi, delle Riserve, delle Aree protette presenti sul territorio provinciale e del volontariato.

È stata l’occasione per concordare con gli enti coinvolti le linee di attuazione del dispositivo provinciale di intervento che coinvolge in primis i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, il Corpo Forestale e le Amministrazioni Comunali.

In particolare, le Amministrazioni Comunali, sensibilizzate al riguardo, procederanno ad emanare le ordinanze per i territori di competenza, provvederanno a levare, in caso di mancato rispetto, le conseguenti sanzioni, monitorando l’operato dei privati, con specifica attenzione alle attività sensibili. Provvederanno altresì all’aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, ricorrendo anche a quelli di carattere speditivo, cureranno l’aggiornamento del Catasto incendi e disporranno, qualora necessario, limitatamente alle aree e ai periodi a rischio, l’intensificazione dei dispositivi di controllo del territorio da parte della Polizia locale.

Ai gestori delle infrastrutture è stata ribadita l’importanza di provvedere alla pulizia dei siti strategici di rispettiva competenza, con particolare attenzione alle aree di interfaccia quali ospedali, scuole, zone di raccolta dei rifiuti, nonché di assicurare una tempestiva informazione su problemi di viabilità e mobilità connessi ad eventuali incendi boschivi interessanti aree limitrofe alle reti di rispettiva competenza.

Nel corso dell’incontro, sono state condivise le informazioni in merito ai mezzi e alle risorse nella disponibilità di ogni ente, anche con riguardo alla presenza di sistemi di videosorveglianza attivi nel territorio provinciale, alle autobotti e alle vasche di prelievo dell’acqua per lo spegnimento degli incendi.

Al termine della riunione, è stata sottolineata l’importanza di mantenere i flussi informativi tra tutti gli enti a vario titolo coinvolti, la necessità di garantire la partecipazione alle sale operative a livello locale e provinciale, nonché l’esigenza di promuovere iniziative di protezione dei siti di peculiare interesse paesaggistico, archeologico e culturale, riservando particolare cura a quelli caratterizzati da significativi flussi turistici.