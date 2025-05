Slalom Automobilistico Città di Valderice – Sant’Andrea di Bonagia: domenica70 piloti al via

VALDERICE – Si avvicina il grande appuntamento con l’automobilismo sportivo siciliano. Il 18° Slalom Automobilistico Città di Valderice – Sant’Andrea di Bonagia, dedicato alla memoria di Leonardo Mazzara, si disputerà domenica 1 giugno. Dopo un periodo di fermo, dovuto al rinvio della gara inizialmente prevista per il 27 aprile 2025 a causa di problemi insorti con l’assicurazione RCT (Responsabilità Civile Terzi) e RCA (Responsabilità Civile Autoveicoli), che avevano comportato costi superiori alle previsioni, l’ACI ha trovato una soluzione alternativa permettendo la riprogrammazione della gara. La prova, valida per il Campionato Siciliano con coefficiente 1 e per la Coppa ACI Sport, rappresenta un momento imperdibile per piloti e appassionati di tutta l’isola.L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Valderice – Assessorato Sport, Turismo e Spettacolo ed è organizzata dal Promoter Kinisia, realtà consolidata nel settore delle corse automobilistiche in Sicilia. Il programma prevede per sabato 31 maggio, dalle 15:00 alle 19:30, le verifiche sportive e tecniche presso il Piazzale Lido Valderice, momento fondamentale per l’omologazione di vetture e piloti. La domenica seguente alle ore 9:00 prenderà il via la prima delle tre manche cronometrate che caratterizzeranno la giornata.Il tracciato, che si snoda lungo il suggestivo percorso da Sant’Andrea di Bonagia verso l’abitato di Valderice, metterà alla prova l’abilità e la precisione dei concorrenti in una sfida tecnica avvincente. Il servizio di cronometraggio sarà affidato a personale specializzato dell’Associazione Cronometristi G. Sardo di Trapani, affiliata alla Federazione italiana cronometristi. Tutti i risultati e le classifiche saranno disponibili in tempo reale sul sito ufficiale www.kinisia.it, permettendo a tifosi e addetti ai lavori di seguire le fasi salienti della giornata.Il Memorial Leonardo Mazzara rappresenta non solo una gara di alto livello, ma anche un momento di aggregazione per la comunità automobilistica regionale. Lo slalom, giunto alla sua diciottesima edizione, ha già registrato 70 iscritti provenienti dalle principali scuderie della Sicilia, tra cui Trapani Corse, Misilmeri Racing, Armanno Corse, Drepanum Corse, RO Racing, Giarre Corse, Puntese Corse e Scuderia Vesuvio. L’evento è inoltre inserito nel Challenge degli Emiri, prestigiosa iniziativa promossa da quattro organizzatori siciliani: Misilmeri Racing, Armanno Corse, Promoter Kinisia e Sporting Club Partanna. La prima prova del Challenge si è svolta domenica scorsa a Partanna. Il territorio trapanese si prepara quindi ad accogliere il rombo dei motori e la passione per le quattro ruote sportive.Per informazioni: www.kinisia.it.