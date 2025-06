Slalom Città di Valderice – Sant’Andrea di Bonagia: vince Salvatore Arresta della RO Racing

VALDERICE – Si è conclusa la diciottesima edizione dello Slalom Automobilistico Città di Valderice – Sant’Andrea di Bonagia, Memorial Leonardo Mazzara, valido per il Campionato Siciliano e la Coppa ACI Sport 6° Zona. Sul percorso che collega Sant’Andrea di Bonagia all’abitato di Valderice, 62 piloti si sono sfidati in tre manche cronometrate che hanno regalato spettacolo ed emozioni agli appassionati.

La vittoria assoluta è andata a Salvatore Arresta della RO Racing, che al volante della Prosport Radical ha dimostrato velocità e precisione tecnica lungo tutto il tracciato.

Sul secondo gradino del podio è salito Girolamo Ingardia (Trapani Corse) con la Gloria B5 Suzuki, mentre il terzo posto è andato al compagno di scuderia della RO Racing Giuseppe Giametta, anch’egli su Gloria B5 Suzuki.

La quarta posizione è stata conquistata da Antonino Di Matteo (RO Racing) con la Gloria C8 Suzuki, davanti ad Andrea Raiti della Trapani Corse che ha guidato la GMG A/R. Sesta piazza per Nicolò Incammisa (Trapani Corse) al volante della Radical SR4 Suzuki.

Settimo posto per Crispino Farace della Trapani Corse su Fiat Uno 70, seguito da Alfredo Giamboi con la Fiat H 1/9. Nona posizione per Angelica Giamboi su Fiat X 1/9, mentre ha completato la top ten Emanuele Campo della Drepanum Corse con la Fiat 126.

La gara, organizzata dal Promoter Kinisia con il patrocinio del Comune di Valderice, ha visto la partecipazione delle principali scuderie siciliane.

Il servizio di cronometraggio è stato curato dall’Associazione Cronometristi G. Sardo di Trapani, sotto la direzione di gara di Lucio Bonasera.

L’evento rappresenta anche la seconda tappa del prestigioso Challenge degli Emiri, circuito che coinvolge quattro organizzatori siciliani e che proseguirà nelle prossime settimane.