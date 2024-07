Smaltimento pneumatici: Calì (Cna Sicilia), su accumuli extra target piena collaborazione con il Ministero

PALERMO – “Sugli accumuli extra target degli pneumatici fuori uso (pfu) siamo pronti a dare la nostra piena collaborazione al Ministero dell’ambiente”. Lo dicono Giuseppe Calí, presidente regionale siciliano e nazionale di Cna gommisti, e Francesco Cuccia, responsabile autoriparazione della Cna Sicilia. Lo scorso sabato, 29 giugno, si è svolto a Enna il Comitato esecutivo congiunto di Cna autoriparazione nel quale sono state trattate alcune problematiche del settore ed in particolare quello del ritiro degli pneumatici sprovvisti del contributo riconosciuto ai Consorzi che si occupano del loro smaltimento.

“Un problema – aggiungono – che in Sicilia riguarda, al momento, solo poche realtà ma che nel resto del Paese mette in difficoltà molte aziende. Per questo abbiamo manifestato al Ministero la nostra disponibilità a raccogliere le segnalazioni delle imprese al fine di verificarle e girarle agli uffici competenti del Mase, che a loro volta provvederanno a dare seguito al ritiro delle quantità extra target, trasferendo ai Consorzi le informazioni delle aziende che hanno dimostrato, attraverso la compilazione di un modulo, il ritardo nel ritiro dei propri pfu”.