Smaltiscono illecitamente rifiuti da demolizione. Denunciate 5 persone

MARSALA – I Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura Palermo – Distaccamento di Trapani hanno denunciato 5 persone per illeciti in materia ambientale.

I militari sorprendevano due persone a bordo di un autocarro intenti a scaricare circa 5 metri cubi di rifiuti da demolizione in un’area di circa 2.000 in C.da Casazze di Marsala. All’interno dell’area, di proprietà privata, i militari riscontravano la presenza di altri 600 metri cubi di analoghi rifiuti. Sia il mezzo utilizzato che l’area ove erano stati sversati i rifiuti venivano sottoposti a sequestro.

A seguito di ulteriori accertamenti sono emerse presunte responsabilità del proprietario dell’area e del titolare di una impresa di costruzioni, per conto della quale i dipendenti avevano provveduto a smaltire illegalmente i rifiuti.