Smantellata la piazza di spaccio della frazione Xitta. Smerciata anche cocaina rosa

TRAPANI – I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Trapani hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Trapani su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 9 soggetti (di cui 3 sottoposti a carcerazione e 6 all’obbligo di dimora) indagati, in concorso e a vario titolo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, furto, ricettazione, riciclaggio tentato ed evasione.

Le attività di indagine, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trapani, avviate a seguito dell’incendio di alcune autovetture avvenuto nel settembre 2023, hanno permesso ai militari dell’Arma di smantellare un’importante piazza di spaccio attiva nella frazione Xitta di Trapani e di documentarne le interazioni con analoghe realtà del quartiere trapanese di Milo – Fontanelle ove sarebbe avvenuta anche la cessione agli assuntori della così detta “cocaina rosa”. Nel corso delle indagini, durate circa un anno, innumerevoli erano le cessioni documentate dai Carabinieri, che sarebbero state effettuate anche con vere e proprie consegne a domicilio ai clienti, nonché molteplici risultavano le tipologie degli stupefacenti sottoposte a sequestro, come hashish, marijuana, eroina e cocaina.

All’esito dell’attività e delle perquisizioni tre arrestati sono stati tradotti presso il carcere di Trapani mentre gli altri sei sono tornati presso le proprie abitazioni dopo la notifica dell’obbligo di dimora.