Smart Food: presentata a Taormina la piattaforma digitale per l’innovazione della filiera agroalimentare

TAORMINA – Si è tenuto ieri (23 novembre), con grande partecipazione di pubblico e un vivace dibattito, il convegno “Smart Food” presso il prestigioso Palazzo dei Duchi di Santo Stefano a Taormina. L’evento, inserito nel programma Interreg Italia-Malta e moderato dal giornalista Matteo Scirè, ha riunito i principali attori della filiera agroalimentare siciliana e maltese, ponendo le basi per una nuova era di collaborazione transnazionale.

Dopo i saluti istituzionali, i lavori sono entrati nel vivo con la presentazione del progetto da parte dei partner Piero Giglione (Amministratore Delegato di CNA Sicilia Servizi e Imprese), Stefano Rizzo (AD di CNA Servizi Enna) e Rosario Alescio (Presidente della Società Cooperativa Logos), che hanno sottolineato l’importanza strategica dell’iniziativa per la competitività del territorio.

Il momento centrale della giornata è stata la presentazione ufficiale della Piattaforma “Smart Food”, affidata al professor Massimo Villari, Amministratore di Alma Digit e coordinatore dello sviluppo tecnico. Il Professor Villari ha illustrato le potenzialità di questo strumento digitale avanzato, progettato per favorire l’innovazione, garantire la tracciabilità dei prodotti e aumentare la competitività delle imprese di tutta la filiera, creando un ponte concreto tra Sicilia e Malta.

La mattinata è proseguita con una tavola rotonda dedicata alle imprese agricole. Il dibattito ha messo in luce le criticità del settore primario e le opportunità offerte dalla digitalizzazione.

La giornata ha lanciato un messaggio chiaro: la digitalizzazione è la leva strategica per uno sviluppo sostenibile e integrato del comparto agroalimentare nel territorio Italia-Malta, con la nuova piattaforma “Smart Food” pronta a diventarne il motore operativo.