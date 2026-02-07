Società Canottieri Marsala: Filippo Noto premiato dalla VII Zona FIV per i successi agonistici della stagione velica 2025

MARSALA – Festa della Vela siciliana a Palermo per la premiazione dei migliori velisti della stagione agonistica 2025. Una cerimonia importante per la Società Canottieri Marsala, che ha suggellato i successi sportivi del giovane campione Filippo Noto, da anni protagonista della vela italiana ed Europea.

In particolare, la Settima Zona FIV Sicilia ha premiato Filippo Noto per aver vinto la Coppa Sicilia, per essersi selezionato e aver partecipato al Campionato Europeo

Optmist in Turchia, concluso con un brillante 7° posto. Il giovane campione, inoltre, è stato inserito dalla FIV, per meriti sportivi, nel progetto Next generation Under 16.

Un riconoscimento meritato, raggiunto anche grazie all’impegno della Società

Canottieri, che da sempre crede nel valore dello sport e che ha annoverato nel corso degli anni grandi vittorie e importanti riconoscimenti per tanti campioni di vela marsalesi.