Società Canottieri Marsala sul podio della 3^ prova del Campionato Zonale ILCA

MARSALA – Conclusa ad Agrigento, nelle acque di San Leone, la terza prova del Campionato Zonale ILCA 2026. Un grande successo per i velisti della Società Canottieri Marsala, presieduta da Renzo Carini, che hanno conquistato il podio.

In particolare, Giulio Genna conquista il primo posto assoluto nella classe ILCA 6, con la vittoria di tutte le prove, dimostrando di essere al top della sua forma; mentre Filippo Noto arriva primo nella classe ILCA 4, con due primi posti e un quinto, vincendo di fatto anche la classifica U16.

Buon piazzamento anche per gli altri velisti della squadra Canottieri Marsala, nonostante la competizione sia stata segnata da vento forte, pioggia e onde formate: Giorgia Tumbarello conclude 12^, Angelo Rampello 13°, Marcella Frazzitta 28^ e Barbara Rizzo 34^.

Il prossimo appuntamento sarà a Murcia, in Spagna, per partecipare al Campionato Europeo.