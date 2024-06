CIANCIANA – Soddisfazioni per la scuderia RO racing. In Sicilia allo Slalom Miniera Cozzo Disi, in provincia di Agrigento, in classe A1600, secondo posto per la Peugeot 208 del giovane Jerry Mingoia e terzo per la Citroen Saxo Vts, condotta da Giuseppe Montana. In A1400 vittoria per la Peugeot 106 di Carmelo Callari e terzo posto per la Mg Zr 105 di Giuseppe Di Miceli.