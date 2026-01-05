Sold out e standing ovation per un Capodanno d’eccellenza: il trionfo dell’Accademia Beethoven negli annali di Marsala

MARSALA – Il Teatro Impero di Marsala celebra il nuovo anno con un trionfo senza precedenti firmato dal Maestro Giuseppe Lo Cicero e dal Consiglio Direttivo dell’Accademia Beethoven. Tra sold out e una vibrante standing ovation a luci accese, il pubblico ha tributato il successo di una serata (quella di Capodanno) destinata a restare scolpita nella memoria della città.

Sul palcoscenico ha brillato l’eccellenza della Compagnia Sicilides Musae, un’Orchestra Sinfonica di cinquantacinque elementi capace di una sincronia perfetta. Sotto la bacchetta vibrante del Maestro Gioacchino Zimmardi, l’ensemble ha mostrato una compattezza timbrica magistrale.

L’emozione è salita ai massimi livelli con l’ingresso del soprano Nati Katai, ungherese di nascita ma siciliana d’adozione. La sua interpretazione di Casta Diva dalla Norma di Bellini è stata un momento di sacralità musicale. Altrettanto potente l’impatto del tenore Piero Lupino Mercuri con il Nessun dorma di Puccini.

Un tocco di eleganza visiva è stato offerto dal corpo di ballo della Compagnia Nazionale di Danza Storica, diretto da Nino Graziano Luca.

Il programma ha poi esplorato le vette del cinema con le colonne sonore di Ennio Morricone. I temi di Nuovo Cinema Paradiso e la galoppata epica de L’estasi dell’oro sono stati travolgenti, esaltando la versatilità timbrica dei cinquantacinque maestri d’orchestra nel passare dal rigore classico alla seduzione epica dei grandi temi d’autore.

Dopo la levigatezza del Valzer dei fiori di Čajkovskij e la verve ritmica di Brahms, il gran finale ha visto il teatro esplodere sulle note di Libiamo ne’ lieti calici dalla Traviata di Verdi. Il celebre brindisi è stato il preludio a una sorpresa finale: un inaspettato bis della Marcia di Radetzky, accompagnata dal battito ritmico del pubblico in un clima di gioia collettiva.

Ma il vero tributo è arrivato alla fine: nonostante le luci in sala fossero ormai accese, il pubblico, in una standing ovation interminabile, ha continuato ad applaudire con calore travolgente, quasi a voler trattenere quegli artisti che avevano reso la serata magica. Marsala inaugura così il nuovo anno nel segno dell’eccellenza.

La nuova Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven ritorna al Sollima di Marsala da domenica 22 febbraio al 17 maggio e dall’11 ottobre al 20 dicembre con 18 spettacoli, fra cui una rassegna jazz. A scopo sociale, inoltre, sono in programma 2 concerti per le scuole, un concerto all’AUSER, 2 concerti all’Associazione Finestre sul Mondo e un concerto all’Associazione Nazionale Ciechi. A giorni sarà diffuso il calendario degli eventi 2026.