Sold out per il concerto di Umberto Tozzi di ieri sera

PARTANNA – Ieri sera sold out al Teatro ‘Lucio Dalla’ per il concerto di Umberto Tozzi per cui da giorni c’era grande attesa. L’artista italiano, tra i più amati e apprezzati di sempre, si è esibito regalando al pubblico uno show completamente acustico con il suo tour “Songs” e una ricca scaletta di vecchi e nuovi successi, rivisitati per l’occasione in chiave acustica. Una serata di divertimento, allo stesso tempo intima ed emozionante, con il cantautore italiano che ha ripercorso l’intero repertorio di successi. Come preannunciato prima del concerto, organizzato e svolto nel rispetto delle norme anti Covid 19, è stato possibile, per chi non era in possesso del green pass, sottoporsi a tampone antigenico e sono state diverse le persone che lo hanno richiesto negli spazi allestiti appositamente.

Il prossimo appuntamento con la musica sarà il 27 agosto con la cantante e compositrice Francesca Michielin, che ha raggiunto la notorietà nel 2011 in seguito alla vittoria della quinta edizione del talent show X Factor e in gara al Festival di Sanremo nel marzo scorso con Fedez e il brano «Chiamami per nome».