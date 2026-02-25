Solidarietà a mons. Corrado Lorefice dalla Fondazione Don Calabria e dal Pd

PALERMO – La Fondazione Don Calabria esprime piena e convinta solidarietà a S.E. mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo, per gli attacchi e gli insulti ricevuti sui social media a seguito delle sue parole sulla tragedia delle morti nel Mediterraneo e sulle responsabilità delle politiche migratorie.

“Come Fondazione impegnata quotidianamente accanto ai più fragili, riconosciamo nelle parole dell’Arcivescovo un invito esigente a non cedere all’indifferenza e a promuovere una cultura dell’incontro. Il confronto pubblico, anche quando critico, deve mantenere toni civili e rispettosi: l’odio e la violenza verbale non costruiscono il bene comune. Le tragedie che si consumano nel Mediterraneo interrogano la coscienza cristiana e civile; esse non possono essere ridotte a emergenze episodiche, ma rappresentano un segno che interpella la responsabilità personale e collettiva”.

Del resto i richiami trovano consonanza nei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, afferma il dovere inderogabile di solidarietà e tutela la dignità della persona senza distinzione. Il rispetto della vita e della dignità umana costituisce un fondamento condiviso che precede ogni appartenenza politica o culturale.

Interviene a sostegno dell’arcivescovo di Palermo anche il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, ribadendo: “C’è un clima di odio diffuso nel nostro Paese, da parte di chi strumentalizza gli immigrati, anche clandestini, per motivi di propaganda politica. Un’atmosfera che diventa insostenibile se, addirittura, sui social i leoni da tastiera arrivano ad insultare l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, che nei giorni scorsi, giustamente e con grande umanità, aveva sottolineato le morti di migranti nel Mediterraneo in seguito al ciclone Harry, definendole come l’ennesima strage consumatasi nel più assoluto silenzio gridato da precise scelte politiche. Per questo intendo rivolgere la mia solidarietà e la mia totale vicinanza dopo i violenti attacchi ricevuti, anche via social”.

“E’ un dato di fatto – aggiunge – che i diritti umani e la salvaguardia delle vite umane siano stati messi in secondo piano da politiche miopi, in Italia come in Europa, che – conclude – hanno consentito il progressivo smantellamento del sistema di salvataggio dei naufraghi nel mar Mediterraneo”.