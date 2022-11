Solidarietà dell’on. Catania al collega Ismaele La Vardera vittima di un atto intimidatorio

PARTANNA – ‘Desidero esprimere solidarietà al collega Ismaele La Vardera, per l’episodio intimidatorio di cui è stato vittima ieri. Come è noto, nella sua attività giornalistica si è distinto in questi anni per la lotta alla criminalità organizzata, e da deputato regionale, appena insediatosi, è già stato fatto oggetto di ‘pesanti’ attenzioni in tal senso. […]