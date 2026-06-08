Solidarietà di Anci Sicilia al sindaco di Santo Stefano Quisquina

PALERMO – “Siamo vicini al sindaco di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore. Quest’episodio conferma il clima di tensione a cui sono troppo spesso esposti i primi cittadini, in prima linea nella gestione del territorio. Confidiamo nell’operato dei carabinieri, affinché i responsabili di tali minacce e violenze vengano presto identificati”. Lo dicono il presidente e il segretario generale di Anci Sicilia, Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, esprimendo totale e ferma solidarietà a Francesco Cacciatore, sindaco di Santo Stefano Quisquina e componente del consiglio regionale di Anci Sicilia, vittima di uno spregevole atto intimidatorio che ha visto il danneggiamento della vettura, dopo insulti e minacce subìti anche attraverso i canali social.

L’associazione dei Comuni siciliani condanna con forza questo vile raid punitivo, evidenziando come “gli attacchi personali e i danneggiamenti ai danni di chi amministra la cosa pubblica rappresentino un’offesa non solo alla persona, ma all’intera comunità e alle istituzioni democratiche”.