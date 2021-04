Sono 33 le rotte, per Italia e Europa, della stagione Estate 2021 con 7 compagnie aeree

TRAPANI – Si torna a volare da e per Amsterdam all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, dal 29 aprile al 14 ottobre. La tratta effettuata da Corendon, compagnia aerea charter europea, prevista con due frequenze settimanali il lunedì e il giovedì, si aggiunge alle altre 32 rotte operate da 7 diverse compagnie aeree della Summer 2021. E domani, giovedì 1 aprile, si saluterà con un water cannon aereo l’arrivo del primo volo operato dalla compagnia Lumiwings da Forlì, alle ore 19.

Questo il commento del presidente di Airgest, Salvatore Ombra: «Una volta l’aeroporto di Trapani Birgi era conosciuto solo da chi doveva raggiungere Pantelleria – ha sottolineato Salvatore Ombra, il presidente di Airgest, società di gestione dell’aeroporto -. E fino a poco tempo fa, tra Covid-19 ed infauste prospettive, era praticamente destinato ad un triste declino. Oggi, grazie all’impegno costante di chi nell’aeroporto lavora e crede e al sostegno della Regione siciliana e del presidente Nello Musumeci, Trapani non è più un puntino sulla carta geografica, ma un crocevia di voli per l’Italia e per l’Europa. La rinnovata mobilità, con tanto incoming turistico previsto, restituirà al nostro territorio la dignità che merita, quella di un’economia che riparte, forte delle sue bellezze e ricchezze culturali ed enogastronomiche».

Le destinazioni della Summer 2021 sono 33 in tutto: 11 con la compagnia aerea irlandese Ryanair, Roma Ciampino, Pisa, Bologna, Milano Bergamo, Treviso, Lamezia Terme, Pescara, Malta, Katowice, Praga, Karlsruhe/Baden-Baden; 6 con la compagnia italo spagnola AlbaStar Airline, Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Parma, Napoli, Cuneo, Brindisi; 5 con la bulgara Tayaran Jet, Milano Linate, Genova, Perugia, Trieste, Ancona; 8 con il vettore greco Lumiwings, Forlì, Santorini, Rodi, Heraklion, Katowice, Lodz, Arad, Craiova; 1 volo ciascuna per le compagnie Blue Air, verso Torino, FlyDAT per Pantelleria e Corendon per Amsterdam.