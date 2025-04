TRAPANI – Sono ora sei le vittorie nelle ultime sette gare di campionato per i giocatori capitanati da coach Repesa.

E con cinque partite rimanenti di stagione regolare manca solamente la matematica a sancire la partecipazione ai playoff scudetto.

Al momento lo Shark occupa un invidiabile primo posto in classifica ma nelle ultime due gare di campionato il Trapani dovrà affrontare, rispettivamente, Milano e poi Bologna.

Gli Shark iniziano ormai ad avere, al netto di alcuni alti e bassi più che fisiologici per una matricola, una loro fisionomia ben chiara. È una squadra a cui piace attaccare, non importa se in penetrazione o dalla lunga distanza, nei primi secondi dell’azione in modo da imprimere alle gare quei ritmi vertiginosi particolarmente congeniali agli atleti granata. Non è sempre però efficace allo stesso modo in difesa, dove spesso rincorre in affanno sulle rotazioni lasciando molti rimbalzi agli avversari. Il dato statistico non fa che confermare questa tendenza. Gli Shark, nonostante il primo attacco della lega, occupano solamente la dodicesima posizione in quella dei rimbalzi.

Ed è proprio su questo aspetto che, probabilmente, si concentrerà il lavoro di coach Repesa. Il tecnico, infatti, non manca mai nel sottolineare come protagonisti dei match i leader difensivi piuttosto che quelli di attacco (vd. Rossato e Petrucelli nell’ultima gara).

Il direttore sportivo ed il presidente Antonini, inoltre, non hanno nascosto come sia nelle intenzioni della società aggiungere un “lungo” sotto le plance che possa dare il cambio al “professore” Horton. Bisognerà vedere però cosa offrirà il mercato. Solamente nel caso di una valida alternativa si andrà a modificare l’equilibrio ora raggiunto dal roster trapanese. Nel mentre è completamente recuperato JD Notae. Il giocatore, che sembrava essere prossimo al taglio, appare ora maturato definitivamente come uno dei principali riferimenti offensivi degli Shark. Finalmente in sintonia con il coach croato, JD ha messo in mostra le sue incredibili doti balistiche, facendo passare in secondo piano, alcune giornate no di Justin Robinson. Testa ora alla prossima gara interna del 13 Aprile, quando lo Shark avrà l’opportunità di confermare la vetta della classifica contro il Treviso basket.

Alessandro Baroli