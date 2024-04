Sorpresi a rubare in una scuola. Denunciate quattro persone dai Carabinieri

CASTELVETRANO – I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano hanno denunciato 4 persone del luogo (3 di età compresa 35 e i 30 anni ed un minorenne) per furto aggravato e danneggiamento in danno del Liceo Scientifico “Michele Cipolla” di Piazzale P. Rizzotto.

I militari dell’Arma, impegnati in un servizio perlustrativo, udivano l’allarme suonare e, intervenuti presso il predetto istituto, riscontravano l’effrazione della porta del retro. Nelle immediate vicinanze notavano la presenza di un’autovettura al cui interno i militari rinvenivano 4 casse audio e il pc portatile asportati poco prima.

La refurtiva, per un valore di circa 5mila euro, è stata restituita all’avente diritto.