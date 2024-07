Sorpresi a smaltire illegalmente rifiuti. Denunciati dai Carabinieri

FULGATORE – I Carabinieri della Stazione di Fulgatore hanno denunciato tre soggetti di 48, 39 e 36 anni per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Nel corso di un servizio perlustrativo nella frazione di Dattilo, i militari sorprendevano i tre individui mentre erano intenti, presumibilmente, a sversare in un terreno agricolo una ingente quantità di materiale ferroso e di risulta trasportati con un autocarro, sottoposto a sequestro.