Sorpresi a smaltire illegalmente rifiuti. Denunciati tre trapanesi

PACECO – I Carabinieri della Stazione di Fulgatore hanno denunciato per smaltimento, illecito di rifiuti, tre soggetti del posto di età compresa tra i 26 e 54 anni sorpresi ad abbandonare rifiuti speciali non pericolosi su suolo pubblico.

I militari dell’Arma, durante un servizio perlustrativo, in località Gencheria, notavano i tre individui intenti a scaricare a terra i rifiuti posti precedentemente a bordo di un furgone e di un’autovettura.

Oltre la denuncia sono stati sequestrati i due mezzi ed imposto l’obbligo di ripulire l’area provvedendo al regolare smaltimento.