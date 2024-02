Sorpresi ad asportare carburante dai mezzi parcheggiati. Arrestati due trapanesi

TRAPANI – I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato in flagranza, per il reato di furto aggravato, due giovani pregiudicati trapanese di 25 e 20 anni.

I militari dell’Arma, durante lo svolgimento di un servizio perlustrativo notturno, venivano allertati da un passante che aveva notato i due giovani aggirarsi con fare sospetto a bordo di un autoveicolo. Fermati nei pressi del porto i due venivano sottoposti a perquisizione personale e veicolare e trovati in possesso di arnesi da scasso e due recipienti di carburante risultato asportato poco prima da un furgone in sosta nel centro storico.

A seguito dell’udienza di convalida, venivano sottoposti al divieto di dimora nei comuni di Trapani e Erice e l’obbligo di permanere nelle rispettive abitazioni durante l’arco notturno.