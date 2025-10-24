Sorpreso a rubare in un supermercato. In manette 32enne marsalese

CIAVOLO – I Carabinieri della Stazione di Ciavolo hanno arrestato, per i reati di furto aggravato e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale, un 32enne marsalese sorpreso ad asportare materiale da un supermercato.

Il 32enne sarebbe stato sorpreso dai militari dell’Arma in possesso di elettrodomestici appena asportati da un supermercato della zona per un valore di circa 200 euro.

L’uomo, in atto sottoposto alla misura della sorveglianza di PS con obbligo di dimora nel comune di Marsala, è stato arrestato e, a seguito dell’udienza di convalida, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico mentre la refurtiva riconsegnata all’avente diritto.