Sospensione della Mostra Mercato del Bestiame di domenica 9 agosto

PARTANNA – In considerazione delle attuali elevate temperature che possono costituire motivo di sofferenza per gli animali trasportati, nonché altri correlati inconvenienti di natura igienico-sanitaria, con ordinanza sindacale n. 30 del 6 agosto è stata sospesa la Mostra Mercato del Bestiame prevista per il 9 agosto prossimo. La Mostra Mercato si svolgerà regolarmente domenica 13 […]