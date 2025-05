Sospetto e verità sui funerali di Rita Atria in un libro di Nino Passalacqua

“Desidero soltanto portare un mio umile contributo per ristabilire una verità di cui sono stato, assieme a molti altri partannesi, testimone oculare nel ruolo di Sindaco del Comune di Partanna”. Questo è quanto scrive il preside emerito prof. Antonino Passalacqua nell’introduzione al suo libretto dal titolo

SOSPETTO

E V E R I T A’

sui funerali di Rita Atria

Passalacqua scrive 80 pagine per portare la sua testimonianza su “quello che si è verificato nel caso di una vicenda in cui è stata coinvolta, diciamo così, la Chiesa di Partanna nella persona del Parroco della Chiesa Madre, Arciprete don Calogero Russo, in occasione dei funerali di Rita Atria, la giovane ‘collaboratrice di giustizia’, morta suicida il 26 luglio 1992”.

Passalacqua evidenzia che “Allora, là dove si confezionano le illazioni che debbono prendere forma di ‘verità’, viene imbastita una ‘leggenda metropolitana’, secondo cui il Parroco non avrebbe celebrato esequie religiose per Rita. Sarà stato a causa di una tale notizia o sarà stato il ‘bisogno’ di trovare un capro espiatorio, fatto sta che da quel momento il santo Arciprete viene fatto segno ad un attacco diabolico. Tramite telefonate e lettere anonime, viene insultato, deriso, addirittura minacciato”.

L’intero libretto è qui pubblicato in un file in formato pdf che può essere scaricato da chi abbia la curiosità e l’interesse a leggere di una problematica allora (anni Novanta) tanto discussa.