Spaccia agli arresti domiciliari. Tre arresti

MARSALA – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala hanno arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tre uomini di 47, 50 e 65 anni.

I militari, durante un servizio perlustrativo, notavano due uomini accedere all’interno di un’abitazione di C/da Ciancio dove un terzo uomo era ristretto in regime di arresti domiciliari, inducendo pertanto gli operanti a procedere ad un immediato controllo.

I sospetti dei militari risultavano fondati, infatti, all’esito di una perquisizione eseguita nei loro confronti, veniva rinvenuto e sequestrato un involucro contenente 308 grammi di stupefacente del tipo cocaina.

All’esito dell’udienza che ha convalidato l’arresto, per tutti e tre, è stata disposta la custodia cautelare in carcere.