Spaccia nonostante gli arresti domiciliari. In carcere 24enne trapanese

TRAPANI – I Carabinieri della Compagnia di Trapani coadiuvati dai Carabinieri del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, al termine di un servizio finalizzato alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti hanno tratto in arresto un 24enne del posto.

Una mirata perquisizione condotta presso l’abitazione del quartiere Sant’Alberto in cui l’uomo viveva sottoposto agli arresti domiciliari, permetteva di rinvenire e porre sotto sequestro, 101,66 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisa in due panetti, la somma contante di euro 760,00 “ritenuto provento di attività illecita” oltre a vario materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente e un impianto di videosorveglianza utilizzato per monitorare il perimetro dell’abitazione; dopo l’arresto l’uomo veniva tradotto presso il Carcere di Trapani a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il giorno seguente i Carabinieri della stazione Borgo Annunziata, presso il Carcere di Trapani, eseguivano nei sui confronti un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dalla Corte di Appello di Palermo, che disponeva la detenzione in carcere in sostituzione degli arresti domiciliari alla quale era precedentemente sottoposto.