Spaccio di droga. In manette un cittadino straniero in trasferta

TRAPANI – I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato un 31enne di nazionalità straniera per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, fermato dai militari nella centralissima via Marconi a bordo della propria autovettura, a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di un involucro con all’interno circa 50 grammi di crack, sottoposto a sequestro.

L’arrestato, a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Castelvetrano e il foglio di via dal comune di Trapani per 4 anni.