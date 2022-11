Spaccio di droga. Un arresto e un segnalato dai Carabinieri

VALDERICE – I Carabinieri della Stazione di Valderice hanno tratto in arresto un giovane classe 94 per il reato di cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari dell’Arma, impegnati in un normale servizio di perlustrazione del territorio in orario serale, sottoponevano a controllo il 28enne valdericino ed un coetaneo, che […]

VALDERICE – I Carabinieri della Stazione di Valderice hanno tratto in arresto un giovane classe 94 per il reato di cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari dell’Arma, impegnati in un normale servizio di perlustrazione del territorio in orario serale, sottoponevano a controllo il 28enne valdericino ed un coetaneo, che si trovava con lui, nei pressi della Pineta comunale.

All’esito della perquisizione lo stesso veniva trovato in possesso di circa 11 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish suddiviso in dosi. Veniva estesa la perquisizione anche presso il domicilio del ragazzo dove venivano rinvenuti ulteriori 24 grammi della medesima sostanza, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

La droga veniva posta sotto sequestro, il ragazzo veniva arrestato per spaccio mentre il giovane che era in sua compagnia veniva segnalato alla Prefettura di Trapani quale assuntore non terapeutico in quanto trovato in possesso di 2 grammi di sostanza stupefacente acquistata poco prima dall’arrestato.

A seguito dell’udienza di convalida veniva sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Valderice.