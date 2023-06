Spaccio di eroina. Pregiudicato ai domiciliari

MARSALA – I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Marsala, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno arrestato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un pregiudicato marsalese di 45 anni. I Carabinieri avevano raccolto le segnalazioni di alcuni cittadini che avevano visto uno strano andirivieni dalla casa dell’uomo. […]

I Carabinieri avevano raccolto le segnalazioni di alcuni cittadini che avevano visto uno strano andirivieni dalla casa dell’uomo. Nel corso di un servizio per verificare la fondatezza delle notizie ricevute, i Carabinieri notando strani movimenti hanno deciso di intervenire ed hanno perquisito l’abitazione. All’interno i militari dell’Arma hanno rinvenuto 13 gr. di eroina suddivisa in circa 40 dosi e un bilancino elettronico di precisione.

Il 45enne marsalese è stato quindi arrestato con l’accusa di spaccio e, dopo la convalida, il giudice ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.