Spaccio di stupefacenti. Due arresti

TRAPANI – I Carabinieri della Stazione di Erice, col supporto dei colleghi del Nucleo Cinofili di Palermo, hanno tratto in arresto due soggetti, con precedenti di polizia, di 23 e 39 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma, all’esito di mirata attività finalizzata alla prevenzione e repressione di reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto alla perquisizione di un appartamento sito nei pressi della funivia.

Giunti sul posto, cinturato l’intero perimetro della palazzina popolare dove era stato notato un sospetto via vai di persone che sostavano all’interno pochi minuti, si accedeva all’interno. Durante l’accesso proprio il personale posto a cinturazione notava il 23enne lanciare dalla finestra del bagno sul retro un sacchetto in direzione del cortile condominiale sottostante.

L’involucro veniva occultato poi da un 39enne complice del primo ma veniva successivamente individuato e recuperato dai Carabinieri, grazie alla visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza.

All’interno sono stati trovati 36 gr. di hashish, un bilancino di precisione e oltre 400 euro in contanti in banconote di piccolo taglio tutto sottoposto a sequestro dai militari.

A seguito dell’arresto e dell’udienza di convalida, il 23enne è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G. tutti i giorni della settimana mentre il 39enne è stato rimesso in libertà.